التأمين الصحي الشامل يعلن عن تعاقدات جديدة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن توقيع عقد اتفاق تقديم خدمة مع منشآت طبية تابعة للقطاع الخاص، وذلك لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية للمستفيدين من المنظومة، وضمان توفير رعاية صحية متكاملة بجودة عالية بمختلف المحافظات.



وأشارت الهيئة، إلى أنه تم التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبما يتماشى مع المعايير القومية للجودة وسلامة المرضى.

تعزيز التغطية الصحية التخصصية للمستفيدين من المنظومة



وأضافت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذه التعاقدات الجديدة تهدف إلى تعزيز التغطية الصحية التخصصية للمستفيدين من المنظومة، وتحسين الوصول لخدمات الرعاية الثانوية والعالية التخصص، بالإضافة لدعم استراتيجية الهيئة في الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية.



وأكدت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وحضر مراسم توقيع التعاقد الجديد من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.



وأشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الصحية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، مؤكدة أن توسّع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص يعكس الثقة الكبيرة في المنظومة ويساهم في بناء نموذج تأمين صحي شامل يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.



وأضافت، أن التعاقدات الجديدة التي تجريها الهيئة تجسد رؤية الدولة في بناء نظام صحي عادل ومستدام، يضع الإنسان في صدارة أولوياته، ويؤكد أن الشراكات الفاعلة هي الطريق نحو تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية.



وأضافت، أن التعاقدات الجديدة ساهمت في رفع إجمالي عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 490 جهة حتى الآن في مختلف المحافظات، وبلغت نسبة القطاع الخاص 29%، بما يضمن أعلى مستوى من الجودة والكفاءة يتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.



وأشارت، إلى أن الهيئة مستمرة في التوسع في منظومة الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية المتخصصة، ويُسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات علاجية متقدمة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تنفذها الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين.



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