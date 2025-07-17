الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع إقامة "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي يمثل أهمية كبيرة، وذلك بالنظر لدوره في إحداث نقلة نوعية في مطار القاهرة، الذي يُعد بوابة الدخول إلى مصر، وذلك بما يعكس حجم ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية ونهضة حضارية في العديد من القطاعات، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في تصميم مثل هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الطيران كافة المعلومات الخاصة بمبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، موضحًا أنه يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمطار، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية الاجمالية  للمطار إلى ٦٠ مليون راكب سنويًا، مؤكدًا أن المشروع سيعتمد على أنظمة متقدمة وتطورات تقنية في مجال تشغيل المطارات، تتضمن ما يتعلق بالملاحة الجوية والعمليات الأرضية وتشغيل المباني وكذا البنية التحتية، بالإضافة إلى دمج تقنيات مبتكرة مستندة إلى أحدث نتائج البحث والتطوير لتوفير بيئة ذكية بالكامل.

ولفت وزير الطيران، خلال الاجتماع، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المالية والفنية الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد إلى 30 مليون راكب سنويًا.

كما أضاف وزير الطيران المدني، أنه من المتوقع أن يصبح مشروع المبنى الجديد "مبنى 4" نموذجًا رائدًا في تصميم وتشغيل المطارات حول العالم، حيث سيتم الاعتماد على التقنيات الذكية، بما يجعل المبنى الجديد في مصاف مباني الركاب الأكثر تطورًا عالميًا التي تقدم خدمات وتجارب سفر استثنائية.

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