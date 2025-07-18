الجمعة 18 يوليو 2025
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صفراء ورائحتها كريهة، أهالي كفر الحمادية بالمنوفية يشتكون من المياه (فيديو)

أهالي كفر الحمادية
أهالي كفر الحمادية بالمنوفية يشتكون من المياه

اشتكى أهالى قرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، من أزمة متواصلة في مياه الشرب، حيث يعاني الأهالي منذ أكثر من عشرة أيام من تغير في لون المياه وانبعاث رائحة كريهة منها، ما أثار قلقهم بشأن صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

 عبده خضر، أحد سكان القرية، يقول لـ “فيتو”: إن "المياه أصبحت تميل إلى اللون الأصفر، ورائحتها لا تُحتمل، وتقدمنا بشكوى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبالفعل تم قطع المياه لمدة ثلاثة أيام لغسيل الشبكات، لكن بعد عودتها، لم يتغير شيء، نفس اللون، ونفس الرائحة، وكأن شيئًا لم يكن".

اللجوء لشراء المياه المعدنية كحل بديل

وأضاف خضر أن الأزمة تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، في ظل استمرار الاعتماد على هذه المياه في الشرب والطهي والغسيل، لافتًا إلى أن بعض الأهالي اضطروا إلى شراء مياه معدنية رغم ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وطالب خضر الجهات المعنية وعلى رأسها شركة مياه الشرب ومجلس مدينة بركة السبع، بسرعة التدخل لإجراء فحوصات دقيقة لمصادر المياه لمعرفة أسباب التلوث ومعالجة الأزمة من جذورها، لا الاكتفاء بحلول مؤقتة، مختتما: "صحة المواطنين لا تحتمل الانتظار أو التهاون".

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