الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

بعثة الأهلي تصل تونس (صور)

بعثة الاهلي تصل تونس
بعثة الاهلي تصل تونس

  وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي تونس، استعدادا لخوض لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لتونس كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

 

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى غادرت صباح اليوم إلى تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

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الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة وصول بعثة الاهلي

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