مورينيو يفجر مفاجأة عن مستقبله

أعلن البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى الحالى لفريق فنربخشة التركى، عن رغبته الأكيدة فى العودة إلى بلاده لتولى مسئولية تدريب نادٍ أو المنتخب الوطنى في المستقبل القريب.

وفي تصريحات لقناة "سبورت تي في" عقب المباراة الودية التي جمعت فنربخشة ببورتيمونينسي، قال المدرب الشهير بلقب "سبيشيال وان": "سأعود بالتأكيد إلى البرتغال، لم يحدث ذلك بعد، ولكنه سيحدث، ليس لأنني أشعر بقرب النهاية، بل لأنني بعيد عنها، أريد أن أعود إلى البرتغال وأنا في قمة عطائي، بصحة جيدة وفي كامل لياقتي البدنية والذهنية".

وستكون عودة مورينيو إلى البرتغال بمثابة محطة استثنائية في مسيرته، إذ لم يدرّب فريقًا برتغاليًا منذ رحيله عن بورتو عام 2004، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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