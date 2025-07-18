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ثقافة وفنون

حفل غنائي لفرقة فويس باند بساقية الصاوي في هذا الموعد

فرقة فويس باند
فرقة فويس باند

 تستعد ساقية عبد المنعم الصاوي، لاستقبال حفل غنائي جديد لفرقة "فويس باند"، وذلك على مسرح “النهر"، في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

 

في هذا السياق، تُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية منها: "على قد الشوق"، و"تمر حنة"، و"بتسأل ياحبيبي"، و"بتخاصمني حبه"، و"لاموني الناس علي حبي"، و"حمال الأسية"، و"من حبي فيك ياجاري"، و"سألوني الناس"، و"نسم علينا الهوي"، و"لولا الملامة"، والعديد من أغان الموسيقى العربية.

 

تأسست فرقة "فويس باند" عام 2016، على يد عازف الكمان والمايسترو الفنان إسلام جاد، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية بدار الأوبرا، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والجامعات والأندية المصرية.

 

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