ساقية الصاوي تكشف عن جدول حفلات يوليو، تنوع فني وجمهور منتظر

كشفت ساقية عبد المنعم الصاوي، أحد أبرز المراكز الثقافية في القاهرة، عن جدول فعالياتها الفنية لشهر يوليو 2025، والذي يشهد تنوعًا لافتًا يجمع بين الموسيقى البديلة، الإنشاد الديني، المسرح، والعروض الكوميدية، بمشاركة مجموعة من أبرز الأسماء والفرق الشابة في الساحة الفنية المصرية والعربية.

ويفتتح البرنامج يوم الثلاثاء 1 يوليو بحفل لفرقة "الوصلة"، بينما يشهد اليوم التالي عرضًا موسيقيًا جديدًا بعنوان "خارج النطاق". وتستضيف الساقية يوم 3 يوليو فرقة Brooklyn Babies في أمسية شبابية مميزة، تعقبها حفلات بارزة في يوم الجمعة 4 يوليو تضم الشاعر عمرو حسن والمنشد علي الهلباوي، بالإضافة إلى عرض سينمائي بعنوان "Luck بالمصري".

ومن أبرز الحفلات المنتظرة في منتصف الشهر، يعود مسرح الساقية لاستقبال مسرحية "وسع للترند" في 7 يوليو، ثم حفلي "Radio Band" و"الحضرة" يومي 9 و10 يوليو على التوالي، ويليها حفل كوميدي بعنوان "Comedy Gang" في 11 يوليو.

ويشهد الأسبوع الثالث عودة فرقة Kerdan وRevamped، في حين تستضيف جامعة النيل بالشراكة مع الساقية فرقة "أوتوستراد" الأردنية يوم 17 يوليو، في حفل خاص خارج مقر الساقية.

أما نهاية الشهر، فتشهد ختامًا استثنائيًا بحفل ضخم لفرقة "مسار إجباري" يوم 31 يوليو، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، نظرًا للشعبية التي تحظى بها الفرقة في الأوساط الشبابية.

وأكدت إدارة الساقية أن الحفلات ستُقام وفق تنظيم احترافي مع مراعاة أعلى معايير السلامة، موضحة أن أسعار التذاكر تبدأ من 70 جنيهًا وتصل إلى 350 جنيهًا حسب نوع الفعالية ومكانها، داعية الجمهور للحجز المبكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للساقية لتفادي نفاد التذاكر.

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