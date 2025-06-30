الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ساقية الصاوي تكشف عن جدول حفلات يوليو، تنوع فني وجمهور منتظر

ساقية الصاوي، فيتو
ساقية الصاوي، فيتو

كشفت ساقية عبد المنعم الصاوي، أحد أبرز المراكز الثقافية في القاهرة، عن جدول فعالياتها الفنية لشهر يوليو 2025، والذي يشهد تنوعًا لافتًا يجمع بين الموسيقى البديلة، الإنشاد الديني، المسرح، والعروض الكوميدية، بمشاركة مجموعة من أبرز الأسماء والفرق الشابة في الساحة الفنية المصرية والعربية.

 

ويفتتح البرنامج يوم الثلاثاء 1 يوليو بحفل لفرقة "الوصلة"، بينما يشهد اليوم التالي عرضًا موسيقيًا جديدًا بعنوان "خارج النطاق". وتستضيف الساقية يوم 3 يوليو فرقة Brooklyn Babies في أمسية شبابية مميزة، تعقبها حفلات بارزة في يوم الجمعة 4 يوليو تضم الشاعر عمرو حسن والمنشد علي الهلباوي، بالإضافة إلى عرض سينمائي بعنوان "Luck بالمصري".

ومن أبرز الحفلات المنتظرة في منتصف الشهر، يعود مسرح الساقية لاستقبال مسرحية "وسع للترند" في 7 يوليو، ثم حفلي "Radio Band" و"الحضرة" يومي 9 و10 يوليو على التوالي، ويليها حفل كوميدي بعنوان "Comedy Gang" في 11 يوليو.

ويشهد الأسبوع الثالث عودة فرقة Kerdan وRevamped، في حين تستضيف جامعة النيل بالشراكة مع الساقية فرقة "أوتوستراد" الأردنية يوم 17 يوليو، في حفل خاص خارج مقر الساقية.

أما نهاية الشهر، فتشهد ختامًا استثنائيًا بحفل ضخم لفرقة "مسار إجباري" يوم 31 يوليو، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، نظرًا للشعبية التي تحظى بها الفرقة في الأوساط الشبابية.

وأكدت إدارة الساقية أن الحفلات ستُقام وفق تنظيم احترافي مع مراعاة أعلى معايير السلامة، موضحة أن أسعار التذاكر تبدأ من 70 جنيهًا وتصل إلى 350 جنيهًا حسب نوع الفعالية ومكانها، داعية الجمهور للحجز المبكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للساقية لتفادي نفاد التذاكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسبوع الثالث الثقافية الشاعر عمرو حسن العروض الكوميدية المنشد علي الهلباوي

مواد متعلقة

ساقية الصاوي تنظم 3 حفلات في يوليو المقبل

علي الهلباوي يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى في ساقية الصاوي

الأكثر قراءة

الثوم يتراجع 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

لحظة انتشال جثة شخص لقي مصرعه داخل سيارته إثر سقوط ونش عليه

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

طرق التعامل مع مبدلات السرعات في السيارات الحديثة

خطورة عدم توثيق الزواج والطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية

خبير إيراني يحدد موعد استئناف الحرب الإسرائيلية ضد طهران

النفط يتراجع بفعل توقعات زيادة إمدادات أوبك+ وانحسار توترات الشرق الأوسط

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

خطورة عدم توثيق الزواج والطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية

طرق التعامل مع مبدلات السرعات في السيارات الحديثة

الثوم يتراجع 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تفاصيل ومستندات فتح حساب المدخر الصغير في البنك الأهلي

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية