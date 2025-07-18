الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعبه إلى الدوري الإيطالي بشكل نهائي

ماكسيمو بيروني
ماكسيمو بيروني

أعلن نادي مانشستر سيتي، عن انتقال لاعبه الأرجنتيني ماكسيمو بيروني، إلى صفوف فريق كومو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي، على فيسبوك: "أنهى ماكسيمو بيروني نقلًا دائمًا إلى كومو، رهنًا بالتصريح الدولي".

وكان عقد اللاعب الشاب صاحب الـ22 عامًا، ممتدًا مع السيتي حتى 2028، قبل أن يقرر بيعه بشكل نهائي هذا الصيف، إلى كومو.

ماكسيمو بيروني، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في 2023، يلعب بمركزي الوسط المدافع والارتكاز، ولم يحظ بفرصة المشاركة سوى مرتين فقط، بإجمالي 20 دقيقة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماانشستر سيتي بيروني الأرجنتيني ماكسيمو بيروني

مواد متعلقة

مرموش يتصدر، مانشستر سيتي يعلن القميص الثاني للموسم الجديد

جوارديولا يطلب التعاقد مع نجم برشلونة في مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

هروب أحمد الشرع وعائلته من سوريا، ما الحقيقة؟

صورة تدمي القلب، طفل المنوفية يظهر باكيًا بعد وفاة والده تحت عجلات سيارة

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

النقل تنفي انهيار كوبري المشاة في طوخ

ضبط 118 ألف مخالفة مرورية و354 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث كوبري طوخ (صور)

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية