مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعبه إلى الدوري الإيطالي بشكل نهائي

أعلن نادي مانشستر سيتي، عن انتقال لاعبه الأرجنتيني ماكسيمو بيروني، إلى صفوف فريق كومو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي، على فيسبوك: "أنهى ماكسيمو بيروني نقلًا دائمًا إلى كومو، رهنًا بالتصريح الدولي".

وكان عقد اللاعب الشاب صاحب الـ22 عامًا، ممتدًا مع السيتي حتى 2028، قبل أن يقرر بيعه بشكل نهائي هذا الصيف، إلى كومو.

ماكسيمو بيروني، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في 2023، يلعب بمركزي الوسط المدافع والارتكاز، ولم يحظ بفرصة المشاركة سوى مرتين فقط، بإجمالي 20 دقيقة فقط.

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