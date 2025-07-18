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رياضة

مرموش يتصدر، مانشستر سيتي يعلن القميص الثاني للموسم الجديد

مرموش
مرموش

 أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2025-2026، بحضور الدولي المصري عمر مرموش، المحترف في صفوف الفريق.

ونشر مانشستر سيتي عبر حساباته الرسمية، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، القميص البديل في الموسم المقبل.


وتواجد عمر مرموش في الصور والفيديو الذي نشر مانشستر سيتي للإعلان عن القميص الثاني، رفقة بعض زملائه من فريقي الرجال والسيدات.

ويفتتح مانشستر سيتي موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة وولفرمامبتون، مساء يوم السبت الموافق 16 أغسطس المقبل.

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