مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية وشركة آسيا بوتاش الصينية لتعزيز استكشاف الفوسفات

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة "آسيا بوتاش" الصينية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات استكشاف وتقييم احتياطيات خام الفوسفات، وتعظيم القيمة المضافة لهذا المورد الحيوي.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، وزانج يويي، مدير ونائب رئيس شركة "آسيا بوتاش".

وأكد الوزير عقب مراسم التوقيع أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى ما بين 5-6%، من خلال جذب الاستثمارات الجادة، وطرح فرص جديدة، وتنفيذ منظومة متكاملة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

التعاون في مجال البحث العلمي والاستكشاف

وأشار بدوى إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية عاجلة للبدء في تنفيذ المشروع، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة مراحل التنفيذ وضمان التزامها بالبرنامج الزمني المحدد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات البحث العلمي لاستكشاف وتأكيد احتياطيات خام الفوسفات، مرورًا بعمليات الإثراء والمعالجة، وصولًا إلى دراسة إنشاء مصنع حديث لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية،وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة في مصر.

حضر مراسم التوقيع اللواء أشرف عطية مستشار شركة آسيا بوتاش بمصر والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، ويو باولي – نائب رئيس قسم تطوير الصناعة بالشركة وفينج فاي – نائب رئيس قسم تطوير الصناعة بالشركة وجيا جيانغجتاو – مشرف الشؤون الإدارية وظريفة زغلول مترجمة اللغة الصينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.