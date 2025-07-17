وزارة البترول تقرر منح علاوة 15 في المائة للعاملين بالقطاع

اعتمد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العلاوة للعاملين بالقطاع العام والمشترك وجاء نص القرار تمت موافقة السلطة المختصة على ما يلي:

منح العاملين بالشركة علاوة بنسبة % ١٥٪ من الأجر الأساسي وذلك من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٥/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه إليه اعتبارًا من ۲۰۲٥/٧/١ على أن يخصم منها الحد الاقصى لقيمة العلاوة الدورية المقررة للمستويات الوظيفية بلائحة الهيئة العامة للبترول في هذا التاريخ.

ويزاد للعاملين حافز شهري بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من ١يوليو ٢٠٢٥ بواقع ۷۰۰ جنيه لكافة المستويات الوظيفية ولمن يعين بعد هذا التاريخ.

لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة والزيادة التي تقررت اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل نفسه.

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