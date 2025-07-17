أحمد سعد يتربع على عرش السوشيال ميديا بأغنية بطة

احتل النجم أحمد سعد عرش السوشيال ميديا بأغنيته الجديدة بطة، التي تم طرحها أمس، واستخدم فيها الجرافيك لإظهار "البط" بشكل كوميدي خلال الأغنية الجديدة التي قدمها بالإيقاع الراقص.

وأغنية بطة من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس والكليب من إخراج طه التونسي.

*كلمات أغنية بطة*

يالي هويت الجمال اللي مفيش زيه

تعالى شوف من بعيد الحلو وعاميله



بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها

ولا جاي حتى بطة



بطة ملهاش محطة

الكل شاور بس هي ماسكة سكة

بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها

ولا جاى حتي بطة



بطة ملهاش محطة

الكل شاور بس هي ماسكة سكة

يجولها كدة.. تجلهم كدة

مهرة وشاردة من الخيال

الضحكة دوا

مفعولها هوا

جرعة يدوب همك يتشال

يجولها كدة.. تجلهم كدة

مهرة وشاردة من الخيال

الضحكة دوا

مفعولها هوا

جرعة يدوب همك يتشال

بطة

بطة

هايلة قادرة وطايلة

تقدر تسوي فيك هوايل من سلامها هايلة

عارفة دارسة وفاهمة

تستخدم امتى سلاح دلعها اللي فى كلامها



دي هايلة قادرة وطايلة

تقدر تسوى فيك هوايل من سلامها بطة

عارفة دارسة وفاهمة

تستخدم امتى سلاح دلعها اللي فى كلامها

يجولها كدة تجلهم كدة

مهرة وشاردة من الخيال

الضحكة دوا

مفعولها هوا

جرعة يدوب همك يتشال



بطة.. دي بطة

بطة.. دي بطة

عالكل حاطة



بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها

ولا جاى حتي بطة



بطة ملهاش محطة

الكل شاور بس هي ماسكة سكة

يجولها كدة تجلهم كدة

مهرة وشاردة من الخيال

الضحكة دوا

مفعولها هوا

جرعة يدوب همك يتشال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.