قبل مواجهة الهلال بمونديال الأندية، ماذا قال مدرب وولفرهامبتون السابق عن عمر مرموش

أكد ميك مكارثي لاعب مانشستر سيتي السابق ومدرب وولفرهامبتون السابق، أن عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي قادر على السير على خطى محمد صلاح نجم ليفربول في الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش حقق الاندماج مع مانشستر سيتي

وقال مكارثي في تصريحات خلال مداخلة زوم عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "أعتقد أن عمر مرموش حقق هدفًا كبيرًا بالاندماج السريع مع الفريق كما أن الجماهير تحبه والمدرب جوارديولا معجب به".

وأضاف: " لا أرى مانعًا في سير عمر مرموش على خطى محمد صلاح، مو كان إنسانًا متواضعًا ورائعًا على المستوى الشخصي ولاعب محترف وأتمنى أن أرى مثله الكثيرين في الدوري الإنجليزي".

كأس العالم للأندية يقام في توقيت صعب

وبسؤاله عن تحضير السيتي للموسم الجديد عن طريق بطولة كأس العالم للأندية قال: "هذا ليس أفضل استعداد، أعتقد أن الفريق احتاج إلى الراحة بعد موسم صعب، ولا أرى أن كأس العالم منافسة جيدة لأنها في توقيت صعب حتى ولو فاز بها السيتي سيكون فوزًا رائعًا ولكن ليس أفضل تأهيل للبريميرليج".

وتابع: "السيتي سيندم على المشاركة في هذه البطولة لأنها في توقيت صعب وستكون مرهقة للاعبين، الفريق كان يحتاج للراحة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، بدلًا من المشاركة في بطولة جديدة".

ويواجه مانشستر سيتي في الرابعة صباح اليوم الثلاثاء نظيره الهلال السعودي في الدور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى 13 يوليو الحالي.

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