الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الشروط وأسعار التذاكر، التفاصيل الكاملة لحفل أنغام في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة 2025

بوستر حفل أنغام،
بوستر حفل أنغام، فيتو

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي  مساء غد الجمعة 18 يوليو الجاري، في افتتاح فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك على مسرح "U أرينا" بمدينة العلمين الجديدة. 

أسعار تذاكر حفل أنغام بالعلمين الجديدة 

وتأتي أسعار تذاكر حفل أنغام كالتالي: 

شروط حفل أنغام في مهرجان العلمين الجديدة 

تبدأ فعاليات الحفل في التاسعة مساءً، ويسمح بالدخول بدءًا من عمر 12 سنة، شرط حجز تذكرة كاملة. كما نوهت إدارة المهرجان إلى أنه لا يُسمح بإدخال الطعام أو المشروبات إلى داخل الحفل، ولا يمكن استبدال أو استرجاع التذاكر بعد شرائها.

حفل أنغام في مهرجان العلمين 2025 

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها والتي يحبها الجمهور، كما من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة لهذا العام. 

مهرجان العلمين الجديدة 2025 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة - المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل أنغام في العلمين الجديدة أسعار تذاكر حفل أنغام بالعلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة 2025 أنغام حفل أنغام

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

سقطة رئيس أمريكا، حقيقة سرقة ترامب ميدالية ذهبية أثناء تتويج تشيلسي بمونديال الأندية (فيديو)

بسبب تمرده، إجمالي غرامات وسام أبو علي تصل لـ15٪ من قيمة عقده السنوي

جدول مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم أكل الكحك في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية