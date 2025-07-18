أهلي جدة يرفض عرض رين الفرنسي

يتجه نادي أهلي جدة، إلى رفض العرض المقدم من نادي رين الفرنسي، لضم سانت ماكسيمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن المقابل المادي الذي قدمه نادي رين لم يرق إلى طموحات أهلي جدة لرحيل ماكسيمان.

وأوضحت الصحيفة، أن ماكسيمان يملك عرضًا رسميًا واحدًا فقط، وهو من فريق رين الفرنسي، ويملك عدة عروض شفهية منها عرض من نادي الرياض السعودي بفترة سابقة ولم تصل الأمور لتقديم عرض رسمي.

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