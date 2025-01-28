" السكة الحديد " تنفي وقوع تصادم بين قطارين

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد علي بعض الصفحات المغرضة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عن حادث تصادم بين قطارين، مؤكدة أن الخبر عار تماما من الصحة

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الصورة المصاحبة للخبر المنشور ببعض الصفحات المغرضة صورة قديمة بتاريخ 14/ 9/ 2024 وأن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة ولا أساس له وأن حركة القطارات منتظمة علي كافة خطوط شبكة السكك الحديدية .

وتهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الإنسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلي إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين وضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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