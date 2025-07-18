الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مطران دشنا يصلي القداس بكاتدرائية مارجرجس

الأنبا تكلا،فيتو
الأنبا تكلا،فيتو

 صلى الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، شمال محافظة قنا، صباح هذا اليوم صلوات القداس الإلهي، بكاتدرئية الشهيد مارجرجس - بدشنا.

وشارك الصلاة بعض الآباء كهنة الكنيسة، وألقى عظة القداس الإلهي عن "الخوف المرفوض والخوف المقبول".

قداسات عيد الرسل

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الثاني عشر من يوليو المقبل، بعيد الرسل.

الكنيسة تبدأ صوم الرسل

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم الرسل، المقرر له في الرابع والعشرين من يونيو المقبل.

 ويعد صوم الرسل أول الأصوام في الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة، والتي تمتنع فيها الكنيسة عن الصوم، ويستمر هذا الصوم حتى الاحتفال بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسول يوم الجمعة 12 يوليو.

كما يعد صوم الرسل أول صيام في الكنيسة، إذ تتراوح مدة صوم الرسل بين 15 إلى 49 يومًا، ويبدأ الصيام ثاني يوم حلول الروح القدس وينتهى قبل عيد الرسل.

ويمتنع الأقباط خلال أيام صوم الرسل 2024 عن تناول اللحوم والدواجن والألبان مع السماح بأكل الأسماك، إذ يعد صوم الرسل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الثانية التي يسمح فيها بأكل السمك تخفيفا على الأقباط لكثرة أيام الصوم في الكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استشهاد القديسين بطرس وبولس الأنبا تكلا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية حلول الروح القدس شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مطران دشنا

مواد متعلقة

كسر ماسورة غاز بسبب أعمال حفر الصرف الصحي في قنا

محافظ قنا يبحث "النقاط السوداء" على الطرق السريعة للحد من الحوادث

محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ مبادرة سكن كريم لتطوير مساكن الأسر الأولى بالرعاية

محافظ قنا يتابع أعمال تشغيل وتعزيز فرص الاستثمار بمصنع الغزل والنسيج

الأكثر قراءة

انقلاب سيارات وهرولة المسعفين، حادث مروع بطريق بنها – المنصورة الجديد (فيديو)

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع سقوط كوبري طوخ (صور)

بالأسماء، قائمة الأهلي إلى تونس

إمام عاشور على رأس غيابات الأهلي فى رحلة تونس

أخبار مصر: حادث مروع بطريق بنها المنصورة، حريق بالسيدة عائشة، سوريا تحترق، تحرك أمني في سقوط سقف قاعة فندق على رزان مغربي

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات جديدة

خدمات

المزيد

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية