الأنبا تكلا يترأس قداس عيد الرسل بكاتدرائية دشنا (صور)

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، شمال محافظة قنا، صباح هذا اليوم قداس عيد الرسل بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا.

حيث صلى لقان عيد الرسل ثم القداس الإلهي في جو روحي مبهج لآباء الكنيسة وشعبها المبارك.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الثاني عشر من يوليو المقبل، بعيد الرسل.

الكنيسة تبدأ صوم الرسل

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم الرسل، المقرر له في الرابع والعشرين من يونيو المقبل.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام في الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة، والتي تمتنع فيها الكنيسة عن الصوم، ويستمر هذا الصوم حتى الاحتفال بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسول يوم الجمعة 12 يوليو.

كما يعد صوم الرسل أول صيام في الكنيسة، إذ تتراوح مدة صوم الرسل بين 15 إلى 49 يومًا، ويبدأ الصيام ثاني يوم حلول الروح القدس وينتهى قبل عيد الرسل.

ويمتنع الأقباط خلال أيام صوم الرسل 2024 عن تناول اللحوم والدواجن والألبان مع السماح بأكل الأسماك، إذ يعد صوم الرسل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الثانية التي يسمح فيها بأكل السمك تخفيفا على الأقباط لكثرة أيام الصوم في الكنيسة.

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