طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارة على محيط مدينة السويداء

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت مواقع في محيط مدينة السويداء جنوب سوريا.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل دقيقة عن حجم الخسائر أو طبيعة المواقع المستهدفة، بينما تشير المصادر الأولية إلى أن الانفجارات سُمعت بوضوح في مناطق متفرقة من المدينة.

تصعيد جديد في الجنوب السوري

يأتي هذا القصف الإسرائيلي بعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد الجنوب السوري، ويُعد جزءًا من سلسلة غارات متكررة تقول إسرائيل إنها تستهدف "مواقع تابعة لإيران أو حزب الله" في الأراضي السورية.

الرد السوري لم يُعلن بعد

حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الدفاع السورية أو القوات المسلحة بشأن الرد على الغارة، بينما تتابع الجهات المعنية عمليات التمشيط في المناطق المستهدفة.

وذكرت تقارير إعلامية أمس الخميس، أن عشائر البدو تسيطر على قرى تعارة والدور والدويرة والطيرة في السويداء بـسوريا.

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