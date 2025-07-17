الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حكم قضائي بتأييد حبس رجل أعمال شهير 3 سنوات بتهم النصب على مواطنين بمبالغ ضخمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة المقطم، اليوم الخميس، برفض المعارضة المقدمة من رجل أعمال شهير، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات في القضية التي اتهم فيها بالنصب على مجموعة من المواطنين والاستيلاء على أكثر من 400 مليون جنيه.

وأوضح المحامي إيهاب المنصوري، دفاع الضحايا، أن المحكمة رفضت دفوع القطيط وأيدت الحكم الغيابي السابق، بعدما تأكدت من صحة الوقائع التي أوردتها أوراق القضية، والتي تتعلق بتأسيس كيانات وهمية وإيهام المواطنين بعروض استثمارية غير حقيقية مقابل أرباح شهرية.

وأضاف المنصوري أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو استرداد حقوق الضحايا، مشيرًا إلى أن العديد منهم قدموا شكاوى رسمية ضد المتهم، وأن النيابة العامة قدمت أدلة ومستندات تدينه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة المقطم المحامي إيهاب المنصوري أرباح شهرية النيابة العامة

مواد متعلقة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل فيلا في حلوان (صور)

التصريح بدفن شاب تعرض للاختناق بسبب تسريب الغاز في 15 مايو

انتداب وتجديد ندب عدد من القضاة بمحكمة النقض

بروتوكول تعاون بين محكمة النقض وقضايا الدولة لتوفير حسابات إلكترونية لأعضاء الهيئة

رئيس محكمة النقض يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بتولي المنصب

الجنايات الاستئنافية تعاقب شابا بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بصور مخلة

شبكة بالساحل الشمالي تستخدم مطاعم وهمية لترويج المخدرات، والجنايات تعاقبهم بالمؤبد

رئيس محكمة النقض يستقبل وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي

الأكثر قراءة

بعد سقوط سقف الفندق على رأسها، تطورات الحالة الصحية لـ رزان مغربي

العرابي يكشف كواليس حساسة عن فترة عمله بتل أبيب: مبارك قرر العودة بالسيارة بعد فخ "الهليكوبتر"

مصاب بـ"ورم"، بيان مفاجئ من البيت الأبيض عن الحالة الصحية لترامب

عبد السند يمامة يزعم: حزب الوفد ورد في القرآن الكريم وهذا الدليل (فيديو)

النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

وزارة البترول تقرر منح علاوة 15 في المائة للعاملين بالقطاع

القبض على المتهم في واقعة "طفل العسلية"، والمتهم: "أنا مظلوم"

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

خدمات

المزيد

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم وضع المكياج في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون رفع الصوت بالقراءة؟ الإفتاء توضح

حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية