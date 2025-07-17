حكم قضائي بتأييد حبس رجل أعمال شهير 3 سنوات بتهم النصب على مواطنين بمبالغ ضخمة

قضت محكمة المقطم، اليوم الخميس، برفض المعارضة المقدمة من رجل أعمال شهير، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات في القضية التي اتهم فيها بالنصب على مجموعة من المواطنين والاستيلاء على أكثر من 400 مليون جنيه.

وأوضح المحامي إيهاب المنصوري، دفاع الضحايا، أن المحكمة رفضت دفوع القطيط وأيدت الحكم الغيابي السابق، بعدما تأكدت من صحة الوقائع التي أوردتها أوراق القضية، والتي تتعلق بتأسيس كيانات وهمية وإيهام المواطنين بعروض استثمارية غير حقيقية مقابل أرباح شهرية.

وأضاف المنصوري أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو استرداد حقوق الضحايا، مشيرًا إلى أن العديد منهم قدموا شكاوى رسمية ضد المتهم، وأن النيابة العامة قدمت أدلة ومستندات تدينه.

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