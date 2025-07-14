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حوادث

رئيس محكمة النقض يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بتولي المنصب

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 استقبل المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي قدّم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد.

ورافق الوزير وفدٌ رفيع المستوى ضم المستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات محكمة النقض، منهم: القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس المحكمة، والقاضي معتز مبروك، مدير نيابة النقض، إلى جانب القضاة خالد صالح، ومحمد حسن عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية، وأحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وخالد فاروق، مستشار رئيس المجلس للعلاقات والإعلام.

 

وخلال اللقاء، عبّر الدكتور الأزهري عن خالص تمنياته للقاضي عاصم الغايش بالتوفيق في أداء مهمته السامية، مشيدًا بالدور الوطني لمحكمة النقض في إرساء قيم العدالة.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثنيًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني الوسطي وتعزيز استقرار المجتمع.

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