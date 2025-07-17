حبس 60 شخصًا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة في أسيوط

أمرت النيابة العامة بحبس 60 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها علي عملائهم في محافظة أسيوط.

حملة أمنية على تجار المخدرات بأسيوط

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، قد شن حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا مواد مخدرة، بإجمالي مضبوطات تجاوزت 4 كيلو من الحشيش، وكميات من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 15 متهمًا (بينهم 9 لديهم معلومات جنائية).

كما أسفرت الحملة عن ضبط ضبط 45 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، تنوعت بين 20 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، و10 فرد خرطوش، بحوزة 45 متهمًا (بينهم 9 مسجلين) وتنفيذ 685 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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