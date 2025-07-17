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رياضة

راشفورد يكشف موقفه من عرض الهلال السعودي

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

رفض النجم الدولي الإنجليزي، ماركوس راشفورد، لاعب ومهاجم مانشستر يونايتد، الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة مسئولو الزعيم في دعم هذا المركز خلال الفترة الحالية.

راشفورد يرفض عرض الهلال السعودي

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق آرون دومينجيز عبر حسابه على موقع إكس: "ماركوس راشفورد رفض العرض المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرا إلى أن اللاعب رغبته هي البقاء في أوروبا".

ويأتي التفكير في ضم ماركوس راشفورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناءا على رغبة من جانب مسئولو الهلال، في دعم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بصورة رسمية.

ورفض عدد من الأسماء الانتقال إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسهم فيكتور أوسيمين بالإضافة إلى مويس كين، وذلك لرغبتهم في الاستمرار في أوروبا.

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