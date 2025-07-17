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رياضة

الإسماعيلي يجدد عقد محمد حسن حتى 2027

محمد حسن لاعب الإسماعيلي،
محمد حسن لاعب الإسماعيلي، فيتو

أعلن النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد لاعب خط الوسط، محمد حسن حتى عام 2027، وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدراويش للحفاظ على استقرار الفريق واستمرار الركائز الأساسية.

ولعب محمد حسن من قبل في صفوف النادي الأهلي والزمالك، قبل أن يبدأ مسيرته مع الإسماعيلي.

حالة مصابي الإسماعيلي قبل بداية الموسم الجديد

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، آخر تطورات مصابي الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال الباز إن قائمة الإصابات تضم حاليا 3 لاعبين يخضعون لبرنامج علاجي منذ انطلاق فترة الإعداد.

وأوضح معاناة مروان حمدي وعبد الكريم مصطفى من التهاب في وتر أكيليس، على أن ينضم الثنائي للتدريبات بشكل طبيعي الأسبوع المقبل.

وأشار طبيب الفريق إلى معاناة محمد خطاري من شد خفيف في عضلة المنشأ الأمامية، موضحا حاجة اللاعب لثلاثة أيام للتأهيل والعودة للتدريبات الجماعية.

وأكد الباز أن هناك إصابات أخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت، موضحا تنفيذ كل من خالد النبريصي، أحمد أيمن، حاتم سكر ومحمد حسن لبرنامج تأهيلي قوي.

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