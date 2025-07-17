القبض على المتهم في واقعة "طفل العسلية"، والمتهم: "أنا مظلوم"

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية القبض على الشاب المتهم بالتعدي على طفل يبيع الحلوى (العسلية) في مدينة المحلة الكبرى، وذلك عقب تداول مقطع فيديو صادم أظهر لحظة الاعتداء، ما أثار حالة واسعة من الغضب والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق بمحافظة الغربية قد أصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع تحت اسم "واقعة طفل العسلية"، حيث أظهر المقطع لحظة قيام شخص بالنزول من سيارته والاعتداء على الطفل الذي كان يعرض عليه شراء الحلوى عند إحدى الإشارات.

أول تعليق من المتهم: "محدش سمع حكايتي"

وفي أول تعليق له عقب القبض عليه، أنكر الشاب المتهم ارتكاب أي اعتداء على الطفل، مؤكدًا أن الفيديو لا يُظهر الحقيقة الكاملة للواقعة. وقال:



"كنت راكب عربيتي، والولد فضل يخبط على الإزاز أكتر من دقيقتين. كل ما أقوله (ربنا يحنن عليك) يزود في التخبيط. ولما الإشارة فتحت، لقيته هو وناس معاه بيخبطوا على العربية جامد، فنزلت أجري وراهم لكن ملحقتش حد".

وأضاف المتهم أنه فوجئ لاحقًا بتداول الفيديو الذي يتهمه بالاعتداء على الطفل، مؤكدًا أنه لم يلمسه إطلاقًا، وأن الواقعة تم تصويرها بشكل مجتزأ لا يُظهر ما حدث فعليًا.

التحقيقات مستمرة والشارع يتابع

من جانبها، تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها كاملة، بينما تتابع الرأي العام تفاصيل القضية التي تحوّلت إلى قضية رأي عام تحت عنوان "صفعة طفل الإشارة".

في الوقت نفسه، طالب عدد من المواطنين والمستخدمين على مواقع التواصل بضرورة التحقيق العادل وسماع أقوال جميع الأطراف، مؤكدين رفضهم التام لأي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، أيًا كانت الملابسات.

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