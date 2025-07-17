مصاب بـ"ورم"، بيان مفاجئ من البيت الأبيض عن الحالة الصحية لترامب

أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصاب بتورم أسفل الساقين ويعاني من ورم حميد.

الحالة الصحية لدونالد ترامب



وجاء في بيان البيت الأبيض أن "ترامب يعاني من تورم بأسفل الساقين".

وأضاف البيت الأبيض أن: "هناك حالة تورم حميد"، مشيرا إلى أن "التقييم أسفر عن الكشف عن إصابة ترامب بقصور وريدي مزمن".

ولفت البيت الأبيض إلى أن "النتائج ضمن الحدود الطبيعية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.