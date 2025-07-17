الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصاب بـ"ورم"، بيان مفاجئ من البيت الأبيض عن الحالة الصحية لترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصاب بتورم أسفل الساقين ويعاني من ورم حميد.

 

الحالة الصحية لدونالد ترامب 


وجاء في بيان البيت الأبيض أن "ترامب يعاني من تورم بأسفل الساقين".

وأضاف البيت الأبيض  أن: "هناك حالة تورم حميد"، مشيرا إلى أن "التقييم أسفر عن الكشف عن إصابة ترامب بقصور وريدي مزمن".

ولفت البيت الأبيض إلى أن "النتائج ضمن الحدود الطبيعية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الحالة الصحية لدونالد ترامب ورم حميد

مواد متعلقة

سقطة رئيس أمريكا، حقيقة سرقة ترامب ميدالية ذهبية أثناء تتويج تشيلسي بمونديال الأندية (فيديو)

ترامب: نعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة

الأكثر قراءة

مصاب بـ"ورم"، بيان مفاجئ من البيت الأبيض عن الحالة الصحية لترامب

القبض على المتهم في واقعة "طفل العسلية"، والمتهم: "أنا مظلوم"

النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

الإسماعيلي يعاقب مروان حمدي بسبب ظهوره بقميص بيراميدز

أشرف زكي ينفي وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

تكريم الإمام وصمت الإعلام

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون رفع الصوت بالقراءة؟ الإفتاء توضح

حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

دعاء ليلة الجمعة لتيسير الزواج ردده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads