الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

استسلموا بدلا من القتل، القسام توجه رسالة لجنود الاحتلال (فيديو)

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

وجهت كتائب القســام - الجناح العسكري لحركة حماس- رسالة لجنود الاحتلال الإسرائيليين اليوم الخميس، تطالبهم فيها بالاستسلام للأسر بدلًا من القتل متعهدة بالحفاظ على حياتهم حتى أقرب صفقة.

عمليات القسام ضد جيش الاحتلال 

وبالأمس الأربعاء، أعلنت كتائب القسام أنهم استهدفوا ناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الأسبوع الماضي.

وقالت كتائب القسام في بيان صادر عنها: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو وموقع قيادة وسيطرة في خان يونس أمس.

وأضافت القسام : مقاتلونا أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال استهداف جنود وآليات العدو بمنطقة السطر في خان يونس أمس.

واختتمت: مقاتلونا استهدفوا بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة جنوب منطقة القيزان في خان يونس.
 

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كتائب القسام جيش الاحتلال غزة

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