بالأرقام، الهلال السعودي يكتب نهاية تفوق جوارديولا على الأندية العربية

نجح نادي الهلال السعودي في كسر تفوق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما حقق الزعيم إنجازا كبيرا بالفوز على السيتي 4-3 في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال السعودي سيواجه فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل.

مسيرة جوارديولا أمام الفرق العربية

جوارديولا لم يُهزم يومًا أمام نادي عربي منذ أن بدأ مسيرته التدريبية، وقبل مواجهة الهلال السعودي.

حيث دك بيب جوارديولا شباك فريق السد القطري برباعية في نصف نهائي مونديال الأندية 2011 رفقة برشلونة، ثم عاد بعد عامين ليقود بايرن ميونخ للتتويج باللقب العالمي بعد فوز على الرجاء المغربي في نهائي 2013.

وحتى في النسخة الجارية من البطولة، واصل المدرب الإسباني سطوته بانتصار على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، ثم اكتساح العين الإماراتي بسداسية، قبل أن يضع الهلال نهاية حاسمة لتلك السلسلة التاريخية.

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