الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزراء خارجية 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعم سوريا ورفض التدخلات الخارجية في شأنها

أحداث السويداء، فيتو
أحداث السويداء، فيتو

 أكد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والبحرين وتركيا والسعودية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان في بيان اليوم الخميس،  دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.

ورحب  وزراء الخارجية باتفاق لسويداء لإنهاء الأزمة ويؤكدون ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدته، والتزام الرئيس السوري بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء.

وفي السياق ذاته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له اليوم الخميس: إن  إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة لفرض بلطجتها على سوريا.

 

أحداث السويداء في سوريا 

ووأضاف أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا  وموقف الرئيس السوري أحمد الشرع القوي سيسمح للبلاد بالتغلب على هذه الفترة.

وتابع:  تركيا لن تسمح بإلحاق الضرر بوحدة أراضي سوريا وتركيبتها متعددة الثقافات ومساع لتخريب الهدنة التي جرى التوصل إليها في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا مصر قطر السويداء

مواد متعلقة

رويترز: مقاتلون من بدو سوريا يشنون هجوما جديدا على مقاتلين من الدروز في السويداء

رويترز: دبلوماسيون غربيون كانوا على بعد أمتار من الغارات الإسرائيلية على سوريا

الأكثر قراءة

النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

أشرف زكي ينفي وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

تكريم الإمام وصمت الإعلام

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

ديانج يرفض عرض الأهلي لتجديد عقده ويطلب راتبا خياليا

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

دعاء ليلة الجمعة لتيسير الزواج ردده

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في التحايل على شركات الإنترنت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads