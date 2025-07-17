وزراء خارجية 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعم سوريا ورفض التدخلات الخارجية في شأنها

أكد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والبحرين وتركيا والسعودية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان في بيان اليوم الخميس، دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.

ورحب وزراء الخارجية باتفاق لسويداء لإنهاء الأزمة ويؤكدون ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدته، والتزام الرئيس السوري بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء.

وفي السياق ذاته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له اليوم الخميس: إن إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة لفرض بلطجتها على سوريا.

أحداث السويداء في سوريا

ووأضاف أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا وموقف الرئيس السوري أحمد الشرع القوي سيسمح للبلاد بالتغلب على هذه الفترة.

وتابع: تركيا لن تسمح بإلحاق الضرر بوحدة أراضي سوريا وتركيبتها متعددة الثقافات ومساع لتخريب الهدنة التي جرى التوصل إليها في سوريا.

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