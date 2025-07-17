الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

غدًا، قطع مياه الشرب عن بعض مناطق الدقهلية

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

 أعلنت محافظة الدقهلية  عن انقطاع المياه عن المناطق التالية بمركز ومدينة نبروه، وفقا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

 

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن الأماكن الآتية:
- منطقة البر الشرقي نبروه
- العزبة الحمراء

وأوضحت مياه الدقهلية انقطاع المياه بعد غدا السبت الموافق 2025/07/19
من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساءً، وذلك نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط خط المياه الجديد المغذي للبر الشرقي بنبروه.

وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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