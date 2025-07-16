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رياضة

المعسكر يبدأ غدا، تفاصيل برنامج بيراميدز في تركيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يبدأ، غدا الخميس، فريق نادي بيراميدز معسكره الإعدادي الخارجي في تركيا استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد، والذي يشارك خلاله الفريق في عدد كبير من البطولات المحلية والقارية، وكذلك النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

 

معسكر بيراميدز في تركيا 

وقررت إدارة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، توفير كل سبل النجاح والإعداد المثالي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وتقرر سفر الفريق مساء الخميس على متن طائرة خاصة للانتظام في معسكر إعداد بمدينة "إيزميت" التركية، القريبة من اسطنبول.

ويخوض الفريق مباراة ودية مساء الخميس على ملعب الدفاع الجوي، أمام الرجاء مطروح، قبل السفر مباشرة إلى تركيا لبدء معسكر الإعداد الخارجي والذي يستمر حتى يوم 29 يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة القوة.

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بيراميدز نادي بيراميدز تركيا معسكر بيراميدز في تركيا

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