الأحد 11 مايو 2025
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الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة وسط القاهرة وحديقة الأزبكية

حديقة الازبكية
حديقة الازبكية

تابع الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير منطقة وسط القاهرة والميادين والشوارع المؤدية إليها وكذا تطوير حديقة الأزبكية الأثرية، ضمن خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية، وذلك خلال اجتماع بموقع العمل مع مسئولي شركة المقاولون العرب المسند لها الأعمال، وكذا المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، والمهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومجرى العيون وممشى أهل مصر وعين الصيرة.
جدير بالذكر أن مشروع تطوير الميادين بوسط القاهرة يشمل ميدان طلعت حرب، وميدان مصطفى كامل، وشارع القاضي الفاضل، وشارع محمد صبري، وكذا تطوير وإعادة تنسيق الشوارع المؤدية إليها، كما تم تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات والمباني التاريخية وإعادة تطوير اللافتات الخاصة بالمحال وأعمال الإضاءة وتنسيق الموقع، وذلك ضمن خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية على مساحة تقرب من 18 فدانا.

وأوضحت المهندسة منى عبدالسلام، أن أعمال التطوير ضمت جراج الأوبرا بالإضافة الى المبنى الإداري لمحافظة القاهرة، والذي  يتكون من دور أرضي و8 أدوار على مساحة إجمالية ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح، بجانب أعمال تطوير حديقة الأزبكية التراثية لعودة رونقها وجمال موقعها والحفاظ على تراثها التاريخي والحضاري والثقافي، وكذا الحفاظ على الأشجار التراثية والنادرة، لافتةً إلى أن المشروع على مساحة نحو 45 ألف متر مسطح وينقسم إلى عدة مبان منها مبنى إداري وخزان لمياه الحريق ومبنى لمحولات الكهرباء وكبائن لدورات المياه ومبنى كافيتريا ومطعم ومسرح روماني، وبحيرة على مساحة 1200 متر مربع يتوسطها نافورة أثرية، وكذا البرجولات والتبة، بجانب أعمال تنسيق الموقع، بجانب أعمال تطوير نادي السلاح المصري لما له من واجهة مباشرة للحديقة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على زيادة عدد العاملين في جميع القطاعات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمعايير المعتمدة وطبقًا للجدول الزمني، بجانب مراعاة أعمال الصيانة للمزروعات والنباتات الموجودة بحديقة الأزبكية، وسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بأكشاك باعة الكتب الموجودة حول سور الأزبكية.

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