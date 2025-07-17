الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد في فرقة الرضوان التابعة لحزب الله

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه اغتال قائد في فرقة الرضوان التابعة لـ حزب الله بغارة استهدفته مع عنصر آخر جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية على لبنان 

وادعى جيش الاحتلال في بيانه "أن سلاح الجو هاجم، صباح اليوم وقتل عناصر من حزب الله في جنوب لبنان، حسن أحمد صبرا، قائد القوة البحرية في قوة الرضوان، ومقاتل آخر كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان".

وشهد الثلاثاء، استشهاد 12 شخصا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات على مواقع لحزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان "إن الطيران الحربي المعادي شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، ما أدى إلى سقوط 12 شهيدا من بينهم 7 شهداء سوريين، و8 جرحى".

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لبنان جيش الاحتلال حزب الله

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