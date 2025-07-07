الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القادسية السعودي يعلن التعاقد مع الجوهرة الغانية كريستوفر باه (فيديو)

كريستوفر بونسو باه،فيتو
كريستوفر بونسو باه،فيتو

أعلن نادي القادسية السعودي، التعاقد مع الغاني  كريستوفر بونسو باه ، قادما من نادي كيه آر سي جينك البلجيكي.

وانضم بونسو باه لجينك البلجيكي قادما من نادي ساربسبورج في 2023 مقابل حوالي 5.2 مليون يورو.

 

وقدم اللاعب البالغ من العمر 20 خلال موسمين ناجحين (90 مباراة) مع جينك. 

وقد تألق بشكل خاص في موسم 2024/2025 ورفع من أرقامه بتسجيله 3 أهداف وصناعة 4 أهداف في 43 مباراة، منها 29 مباراة كأساسي في الدوري البلجيكي

كما أصبح لاعبًا دوليًّا مع منتخب غانا منذ مايو، وشارك في أول مباراتين له خلال بطولة كأس الوحدة.

وتشير التقارير إلى أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 15 مليون يورو. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستوفر بونسو باه الدورى البلجيكى القادسية القادسية السعودي جينك البلجيكي

مواد متعلقة

ماسيميليانو أليجري: لهذا السبب قبلت تدريب الميلان وانتظر تواجد مودريتش (فيديو)

الصفقة تمت، نجم الميلان يستعد للانضمام للهلال السعودي

نتائج إنريكي أمام ريال مدريد قبل قمة نصف نهائي مونديال الأندية

تقارير: دوران لن يعود للنصر السعودي حتى بعد انتهاء عقده مع فنربخشة

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

موسم ساخن في القلعة الحمراء.. الأهلي ينهي التعاقد مع بن رمضان وتريزيجيه ويانج.. يرفض ضغوط وسام أبو علي.. وصفقات هجوم مرتقبة

كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر السعودي

ياسين بونو يشعل أزمة في الهلال السعودي

الأكثر قراءة

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

مررت بأصعب الظروف، مها الصغير تكشف حقيقة سرقتها لوحة الفنانة الدنماركية

بعد سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية، المصريون يوجهون رسائل لأحمد السقا بشأن طليقته

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

غطاسون يبحثون عن المفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية دشنا (صور)

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته باتخاذ قرارات متهورة

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية