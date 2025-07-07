القادسية السعودي يعلن التعاقد مع الجوهرة الغانية كريستوفر باه (فيديو)

أعلن نادي القادسية السعودي، التعاقد مع الغاني كريستوفر بونسو باه ، قادما من نادي كيه آر سي جينك البلجيكي.

وانضم بونسو باه لجينك البلجيكي قادما من نادي ساربسبورج في 2023 مقابل حوالي 5.2 مليون يورو.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 20 خلال موسمين ناجحين (90 مباراة) مع جينك.

وقد تألق بشكل خاص في موسم 2024/2025 ورفع من أرقامه بتسجيله 3 أهداف وصناعة 4 أهداف في 43 مباراة، منها 29 مباراة كأساسي في الدوري البلجيكي.

كما أصبح لاعبًا دوليًّا مع منتخب غانا منذ مايو، وشارك في أول مباراتين له خلال بطولة كأس الوحدة.

وتشير التقارير إلى أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 15 مليون يورو.

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