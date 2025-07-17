الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

دولة أوروبية تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها

سلوفينيا، فيتو
سلوفينيا، فيتو

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب، في تقرير لها اليوم الخميس، أن سلوفينيا ستمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها.

وفي وقت سابق، طالبت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر، بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المروجين للاستيطان والمستوطنين المعادين لحل الدولتين.

وزيرة خارجية السويد تطالب بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

وأضافت ماريا مالمر، أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ولا يطاق ويجب ضمان الوصول الفوري والآمن لكل أنحاء قطاع غزة.

وتابعت: لا بد من تمكين عمل إنساني واسع ونزيه ومستقل مع احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن استغلال المساعدات لغزة لأغراض سياسية أو عسكرية مرفوض.
 

واستطردت: أي محاولات لتقليص الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان غير مقبولة،والتوسع العسكري في غزة يقوض فرص حل الدولتين.

وأشارت وزيرة الخارجية السويدية، إلى أن توسيع الاستيطان وعنف المستوطنين يبعدان كل مسار تفاوضي، موضحة أن رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات لغزة واستهداف نقاط التوزيع يتسببان بتجويع المدنيين.

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إسرائيل سلوفينيا غزة

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