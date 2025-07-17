مدرب منتخب بولندا الجديد يتخذ قرارا بشأن ليفاندوفسكي

تولى رسميًا، يان أوربان مهمة المدير الفني الجديد لـ منتخب بولندا، لتبدأ التكهنات فورًا بشأن موقف النجم روبرت ليفاندوفسكي، خاصة بعد أن كان قد صرح بشكل قاطع أنه لن يعود لتمثيل منتخب بلاده طالما أن ميشال بروبييرش المدرب السابق، يتواجد على رأس الجهاز الفني.

أوربان يتعهد بإعادة ليفاندوفسكي لمنتخب بولندا

وقال أوربان خلال مقابلة للموقع الرسمي للاتحاد البولندي: "سأفعل كل ما بوسعي لإعادة روبرت ليفاندوفسكي إلى المنتخب الوطني".

وأضاف: "روبرت لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، العمر؟ آسف، لكن أرقامه رائعة، وهو يفعل ذلك في الدوري الإسباني".

وتابع: "اعتبارًا من اليوم، لا يمكننا تحمل غياب روبرت عن هذا الفريق، ما نتحدث عنه الآن لا يتعلق فقط بالخسارة أمام فنلندا، لدينا عدة مشكلات نحتاج إلى حلها، ومن بينها مسألة ابتعاد ليفاندوفسكي عن المنتخب".

وأتم: "يجب معالجة كل هذه الأمور بشكل صحيح لبناء أجواء جيدة تساعد الفريق على العمل، نهدف إلى خلق وضع يشعر فيه كل لاعب بالرغبة في الانضمام للمنتخب، وأن يكون مرتاحًا ضمن المجموعة".

أزمة ليفاندوفسكي في منتخب بولندا

وجاء قرار ليفاندوفسكي بعدما سحب منه بروبييرش شارة القيادة.

وتحتل بولندا المركز الثالث في المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، بعدما جمعت 6 نقاط من 3 مباريات خلف هولندا الثانية بنفس الرصيد من النقاط ولكن من مباراتين، في الوقت الذي تتصدر فيه فنلندا الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

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