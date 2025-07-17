نابولي يواصل صفقاته ويتعاقد مع لاعب هولندي جديد

أعلن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي، اليوم الخميس، التعاقد مع الهولندي نوا لانج، جناح فريق آيندهوفن، ليعزز كتيبة المدرب أنطونيو كونتي للموسم الجديد.

وكان الدولي الهولندي نوا لانج، قد وصل إيطاليا، يوم الإثنين الماضي، وخضع للفحوصات الطبية في عيادة فيلا ستيوارت بنجاح.

تفاصيل تعاقد نابولي مع الهولندي نوا لانج

وذكر نابولي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل "يعلن نابولي عن تعاقده بشكل دائم مع اللاعب نوا نويل لانج".

وذكرت عدة مصادر صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى كإضافات، بينما سيحصل آيندهوفن على نسبة 10% من أي رسوم بيع مستقبلية.

وأوضحت أن لانج وقع عقدًا مع نابولي، يربطه بالنادي الإيطالي، لمدة 5 سنوات.

أرقام ومسيرة نوا لانج

وتخرج لانج، البالغ من العمر 26 عامًا، من أكاديمية أياكس أمستردام، قبل أن يدافع عن ألوان كلوب بروج البلجيكي، خلال الفترة من 2021 وحتى 2023.

وسجل لانج 15 هدفا في 40 مباراة في الدوري مع آيندهوفن، الذي انتقل إليه منذ عام 2023.

وينضم لانج، الذي سجل 3 أهداف في 14 مباراة دولية، إلى كيفين دي بروين، المنضم إلى نابولي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

ويخوض نابولي، مفاوضات متقدمة مع أودينيزي لضم مهاجم آخر، وهو لورينسو لوكا مقابل 35 مليون يورو، كما يستهدف أيضا التعاقد مع مدافع بولونيا، الهولندي سام بيوكيما (30 مليون يورو).

ويأمل نابولي بطل الكالتشيو، في تمويل هذه الصفقات من خلال بيع لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين.

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