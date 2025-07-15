يريد تخطي مبابي، تطور مثير في قضية فينيسيوس داخل ريال مدريد

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية الموثوقة عن تطور مثير داخل أروقة ريال مدريد بشأن ما سميت بـ "قضية فينيسيوس" بعد تعثر مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي مع النادي الملكي رغم ما كان يُشاع عن قرب التوصل لاتفاق يمدد العقد حتى صيف 2030.



خلاف بين ريال مدريد وفينيسيوس

وسلطت الصحيفة الضوء على الخلاف بين فينيسيوس وإدارة النادي على الأمور المالية.



وذكرت الصحيفة أن اللاعب يتقاضى حاليًّا راتبًا سنويًّا صافيًّا يبلغ حوالي 10 ملايين يورو.

وطالب فينيسيوس بزيادة كبيرة تصل إلى 30 مليون يورو سنويًّا شاملة المكافآت، ليتجاوز بذلك راتب زميله المنضم حديثًا كيليان مبابي الذي يصل راتبه إلى حدود 15 مليون يورو.



لكن إدارة ريال مدريد تتمسك بسياستها المالية الحذرة رافضة الدخول في مزايدات قد تعرض ميزانية النادي للخطر.

ورغم استعدادها لتحسين عقد اللاعب إلا أنها تسعى لتحقيق توازن بين نجوم الفريق مثل جود بيلينجهام كيليان مبابي، ورودريجو، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

ورغم أن عقد فينيسيوس الحالي ممتد حتى عام 2027 لكنه لا يخفى القلق من احتمال تأزم الموقف.

قضية فينيسيوس في ريال مدريد

وتشير تقارير إلى أن أصواتًا داخل النادي ترى أن قبول عرض كبير هذا الصيف قد يكون خيارًا أفضل من المخاطرة برحيله مجانًا في 2027 مع مكافأة توقيع ضخمة لنادٍ آخر، وهو سيناريو يسعى النادي لتجنبه.

وشارك الجناح صاحب الـ25 عاما في 322 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، سجل خلالها 106 أهداف وصنع 83، وتُوِّج بـ14 لقبا.



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