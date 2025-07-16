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رياضة

رسميا، النصر السعودي يعلن عن ثاني صفقاته

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب نادر الشراري، مدافع فريق الشباب السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع "الليوث".

النصر السعودي يضم نادر الشراري 3 مواسم 

وأكد نادي النصر السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه تعاقد مع الشراري بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة.

وقال حساب النصر: "وقعت شركة نادي النصر عقدًا رسميًا مع الكابتن نادر الشراري، وذلك لمدة ثلاث سنوات، أهلًا نادر في ناديك النصر".

الشراري ثاني صفقات النصر السعودي 

الشراري سيكون ثاني صفقات النصر في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع عبد الملك الجابر قادمًا من جيلييزنيتشار البوسني في يونيو الماضي، علمًا بأنها أولى صفقات العالمي في عهد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

أرقام نادر الشراري لاعب النصر السعودي الجديد 

ويمتلك الشراري مسيرة مميزة في الكرة السعودية، إذ لعب لصالح العروبة بين عامي 2017 و2020، قبل الانتقال إلى أبها الذي لعب له لموسم وحيد.

ولعب صاحب الـ29 عامًا مع الشباب لمدة 4 مواسم، منذ انتقاله إلى صفوفه قادمًا من أبها في صيف 2021.

وخلال الموسم الماضي، شارك الشراري مع الشباب في 32 مباراة، نجح خلالها في صناعة هدف وحيد، دون أن يسجل أي أهداف.

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