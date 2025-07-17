جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول فيه صاحبه: “ما حكم الشرع في إعادة صياغة قواعد النحو العربي في صورة أناشيد، ثم تلحينها وغناؤها بمصاحبة الموسيقى وبصوت أطفال صغار، وذلك من خلال عمل كتاب مُدَقَّق من الناحية العلمية والعملية، وذلك في أجزاء للصفوف المختلفة، وسيصاحب الكتاب تسجيل يحوي الأناشيد المغناة. فما رأي الشرع حول مصاحبة الموسيقى لهذه الأناشيد؟”.

حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم

وقالت دار الإفتاء: لا مانع من مصاحبة الموسيقى للأناشيد محلّ السؤال، التي أعطانا السائل نسخة منها؛ للاستماع إليها، وكانت خاصة بمنهج الصف الخامس الابتدائي وقواعد الإملاء.

حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم

وأكدت الإفتاء: إذا كان هذا مما يُساعد الصغار على استيعاب الدروس والإقبال عليها، فالحرجُ مرفوع إن شاء الله تعالى.

مع ملاحظة أنَّ الأشعار وحدها لها إيقاعٌ حسن تكتسبه من موسيقى التفعيلة، مما يُريحُ الأذن ويساعد على الإقبال عليها حتى بغير موسيقى مصاحبة.

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