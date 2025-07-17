قرار حاسم من مدرب برشلونة بشأن قائمة الموسم الجديد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن قرار جديد من مدرب برشلونة هانسي فليك قبل بداية الموسم الكروي الجديد وانطلاق معسكر الإعداد.

قرار حاسم من مدرب برشلونة

وصرح هانسي فليك لوسائل الإعلام اليوم الخميس، أن 26 لاعبًا فقط من أصل 35 لاعبًا في التدريبات سينضمون إلى تشكيلة الجولة الآسيوية قبل الموسم.

ومن جهة أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لتخريب لوحة جدارية لنجم برشلونة لامين يامال، كان قد رسمها الفنان "TV BOY" في حي جراسيا للاحتفال بعيد ميلاد اللاعب الـ18.

رسم الفنان اللاعب الشاب على هيئة "سوبر مان"، ولكن بدلًا من حرف "S" التقليدي على صدره وضع حرف "L". بالإضافة إلى ذلك، أرفق الفنان عبارة: "عندما تكون الإرادة قوية، تكون العقبات صغيرة".

ولم يُعرف بعد من قام بتخريب الجدارية، إذ يأتي ذلك بعد ظهور تفاصيل حفلة عيد ميلاد لامين يامال، يوم السبت الماضي، إلى العلن، حيث لا يزال الحفل الذي أقامه اللاعب ليلة السبت حديث العالم.

Lamine Yamal mural in the streets of Barcelona 🚀 pic.twitter.com/HF4tLTXxjC — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 12, 2025

انتقادات لحفل عيد ميلاد لامين يامال

السلطات الإسبانية تعرب عن قلقها

السلطات الإسبانية أعربت عن قلقها البالغ بعد تداول مزاعم تفيد بتوظيف أشخاص من ذوي القامة القصيرة |الأقزام| لتقديم عروض ترفيهية خلال الحفل، الأمر الذي قد يُعتبر انتهاكًا لقانون الإعاقة المعمول به في البلاد.

أما على مستوى الصحافة الدولية، فقد تصدّرت صحيفة Daily Mail البريطانية التغطية بعنوان مثير: أقزام، نساء شبه عاريات، ونجوم كرة قدم في حفل صاخب

الأقزام المشاركين في حفل عيد ميلاد لامين يامال، فيتو

تحقيق حكومي مع يامال

أما صحيفة The Sun فقد كتبت: يامال يواجه تحقيقًا حكوميًا بعد استئجار أقزام لتقديم عروض في حفل بطابع المافيا

L’Équipe كتبت: يامال يمر بمنعطف صعب في تعلم التعامل مع الشهرة.

لامين يتجاوز الخطوط الحمراء

أما Le Figaro فقد علّقت: لامين يتجاوز الخطوط الحمراء، الجناح الأيمن يُتهم، مدعومًا بصور، بتوظيف أقزام لتسلية ضيوفه، وهو أمر غير قانوني.

أما في إيطاليا، فوصفت La Gazzetta dello Sport ما حدث بأنه حفلة مبتذلة، الكل الآن يعرف أن يامال بلغ 18 عامًا، ليس بسبب موهبته أو إنجازاته، بل بسبب الجدل الذي أثارته حفلة ميلاده.

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