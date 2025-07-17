الخميس 17 يوليو 2025
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حوادث

سائق تسبب في مصرع سيدة بمدينة بدر: هربت من الصدمة 

حبس متهم
حبس متهم

استمعت نيابة بدر، لأقوال سائق لاذ بالفرار عقب تسببه في وفاة سيدة، نتيجة حادث تصادم بدائرة قسم شرطة بدر.

وقال السائق المتهم عقب ضبطه: “أنا فجأة الفرامل ما بقتش عارف أتحكم فيها وظهرت المجني عليها فجأة قدام عربيتي ما عرفتش أقف حاولت ما عرفتش وخوفت من الحادثة وللأسف جريت لأني اترعبت واتصدمت”.

ضبط سائق هارب صدم سيدة  

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى لوفاة سيدة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة مقيمة بمحافظة الفيوم للطريق، صدمتها سيارة مجهولة، مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة أدت إلى وفاتها في الحال، فيما فر السائق من موقع الحادث.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط السيارة المتسببة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائد السيارة، وهو مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وأرجع سبب هروبه إلى خوفه من المساءلة القانونية وعدم امتلاكه لتراخيص سارية.

وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة للتحقيق.

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الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قسم شرطة بدر محافظة القليوبية موقع الحادث مدينة بدر محافظة الفيوم

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