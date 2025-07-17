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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بسرقة شقق في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغًا ماليًّا وهاتفًا محمولًا من داخل إحدى الشقق السكنية بأسلوب التسلق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر إلى جلسة 30 يوليو الجاري

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث متهم بسرقته مشغولات ذهبية ومبلغًا ماليًّا وهاتفًا محمولًا من داخل إحدى الشقق السكنية بأسلوب التسلق.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تلقى مدير مباحث القاهرة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، من موظف  يتضرر  من تعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول من داخل شقته بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات التي انتهت بتحديد هوية المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالتسلق وأرشد عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة لتولي التحقيقات.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مباحث القاهرة

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