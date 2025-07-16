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تقارير مغربية: اتجاه في الاتحاد العربي لتأجيل كأس العرب للمنتخبات بقطر

كأس العرب للمنتخبات،
كأس العرب للمنتخبات، فيتو

كأس العرب، كشف تقارير صحفية مغربية، عن وجود اتجاه قوي داخل الاتحاد العربي لكرة القدم، لتأجيل بطولة كأس العرب للمنتخبات، المقرر انطلاق فعالياتها في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

 

سبب تأجيل بطولة كأس العرب في قطر

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الاتحاد العربي لكرة القدم يدرس تأجيل بطولة كأس العرب والتي من المقرر أن يشارك فيها العديد من المنتخبات العربية في ديسمبر المقبل.

 

ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات العربية

وأضافت الصحفية أنه من بين المواعيد المقبلة للبطولات الدولية بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 وتصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى الضغط الذي عاشه اللاعبون وقد يكون سببًا في التأثير عليهم بدنيًّا وصحيًّا.

يومان فقط يفصلان بين كأس العرب وأمم إفريقيا بالمغرب

وأشارت الصحيفة إلى أن نهاية كأس العرب وبداية كأس إفريقيا لا يفصل بينهما سوى يومين، ما يجعل المنتخبات المشاركة في وضعية صعبة للغاية، ومنها المنتخب المغربي، علمًا بأن هناك العديد من اللاعبين الذين يشاركون في البطولات العربية مثل سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي وياسين بونو لاعب الهلال السعودي وهما لاعبو الفريق الأول للمنتخب المغربي.

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كأس العرب الإتحاد العربي لكرة القدم كأس العرب للمنتخبات كأس إفريقيا للأمم 2025 تصفيات كأس العالم 2026 المنتخب المغربي سفيان رحيمي

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