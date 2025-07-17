أصالة تحقق 4 ملايين مشاهدة بـ"العنب الساقع" على يوتيوب (فيديو)

واصلت أغنية “العنب الساقع” من الألبوم الجديد “ضريبة البعد” للفنانة أصالة، التواجد ضمن قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية العنب الساقع

وحققت أغنية “العنب الساقع” حتى الآن 4 ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات إسلام الجريني، ألحان وتوزيع جابر جمال.

كلمات أغنية العنب الساقع

وتقول كلمات أغنية “العنب الساقع”:

"سهمك ف الطالع طالع نازل قلبي والع

و عليك انا مش عارفه اتلايم

قلبي قايم صاحي نايم ومطبق علي صورك ياللي

علي قلبي مطري بل ريئي بلاش تجري

دانا قلبي مالسابع واقع

نفسي اوي في العنب الساقع ميلتلك ما تيلا ميلي



دانت في حتة ... والكل في حتة سَتة ...

دانا عايزه الف داستة ... منك علشان عيني تتملا

و ابقى قابلني... لو عين غيرك تشغلني...

دانت ف قلبي مبهدلني... عامل احلى هرجلا

وف اعلي منازل ده الجمال شلال ونازل

جوة قلبي ‏عامل مهازل

عارف هزة الزلازل

‏جنب هزة قلبي نغزة.

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