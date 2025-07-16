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ثقافة وفنون

أغنية "كل التفاصيل" لأصالة تحقق 3 ملايين مشاهدة

أصالة وعلى أباظة،
أصالة وعلى أباظة، فيتو

عبّر الملحن علي أباظة عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي تحققه أغنية "كل التفاصيل"، التي قدّمتها النجمة أصالة نصري ضمن ألبومها الأخير "ضريبة البعد"، حيث اقتربت من حاجز 3 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب خلال فترة قصيرة، وسط إشادة واسعة من الجمهور وعشّاق الطرب الأصيل.

أغنية كل التفاصيل لـ أصالة

وفي تصريحات صحفية، قال أباظة:“أنا ممتن جدًا لكل ردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها من جمهور أصالة ومحبي الأغنية، كانت تجربة مميزة بذلت فيها مجهودًا كبيرًا من قلبي، ووجود اسم أصالة في العمل أضاف لي الكثير من الفخر وأيضًا المسئولية".


الأغنية من كلمات الشاعر محمد شافعي، وتوزيع خالد عز، ومكس وماستر عمرو هاشم.

وكشف أباظة عن تواجده حاليًا في جنوب فرنسا حيث يعمل على تحضير مشاريع فنية جديدة، من بينها عمل غنائي مميز يجمع بين اللهجتين المصرية والفرنسية، يُنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويعد بمثابة مفاجأة للجمهور.

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أصالة نصرى الطرب الاصيل النجمة أصالة الملحن علي أباظة منصة يوتيوب

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