استمرار زيارات طلاب منطقة الإسكندرية الأزهرية لجناح المشيخة بمعرض الكتاب

تواصل إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية زياراتها لجناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته العشرين، برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وإشراف محمد عبد الله، مدير الإدارة، ورانيا منسي، موجه التربية الاجتماعية بإدارة المنتزه.

وشهد الجناح فقرات متميزة ما بين إنشاد وشعر، حيث قدم فريق إنشاد معهد فتيات سيدي بشر ثلاث أنشودات: عودي يا ليالي الرضا، والأزهر بيت القرآن، والأنشودة الثالثة نور السلام، وقد نالت إعجاب الحضور.

كما ألقت الطالبة صفية ياسر قصيدة من تأليفها عن الأزهر الشريف. وشارك الطالب سامح رضا بثلاث أنشودات منها: عن النبي الكريم ﷺ، وسيدنا عثمان بن عفان، وأنشودة (عصيتك ربي فأمهلتني).

وأبدى الحضور إعجابهم الشديد بأداء طلاب الأزهر من حيث التدريب والتنظيم والالتزام، كما قام طلاب معهد همام عبد الجواد بجولة تثقيفية داخل المعرض.

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