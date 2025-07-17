ورش عمل لتدريب أئمة المساجد على التوعية بأضرار تعاطي المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع وزارة الأوقاف ورش عمل لأئمة المساجد للتعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة وأبرز أنواع المخدرات وتأثيراتها على الأبعاد الاجتماعية كذلك أضرار المخدرات الاصطناعية.

وشهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ورشة عمل لأئمة المساجد بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرص الصندوق على رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

كما نظم الصندوق على مدار الأيام الماضية العديد من ورش العمل في محافظات الجيزة والشرقية لأئمة المساجد عن دور صندوق مكافحة الإدمان فى مواجهة ظاهرة التعاطي وتوفير الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن للصندوق "16023".

وألقى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة استعرض خلالها كيفية استثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان وذلك ضمن محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة.



أوضح الدكتور عمرو عثمان استمرار تنظيم ورش العمل لأئمة المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والسادة المحافظين، كما سبق وتم التنسيق مع وزارة الأوقاف بشأن توحيد خطبة الجمعة بكافة المساجد على مستوى الجمهورية من وقت لآخر لتناول قضية المخدرات لتتضمن مفردات جديدة تتناسب مع مستجدات القضية مثل الدمج المجتمعي وقبول المجتمع للمتعافي ودور الأسرة في دعم وتحفيز مريض الإدمان للتقدم للعلاج وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وأهميته قبل الوصول للإدمان والتأكيد على أهمية الحوار الأسري للوقاية من الإدمان.

على جانب أخر وفي نفس السياق يكثف صندوق مكافحة الإدمان الأنشطة والبرامج التوعوية للفئات المختلفة حيث ينفذ مبادرة تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، لرفع وعي السائقين فى المواقف العمومية بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة، ضمن الحملة التى تم إطلاقها من خلال الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى تحت عنوان "القيادة الآمنة" كذلك تنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس طوال فترة الدراسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات أيضا في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"،لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة لأى مريض إدمان.

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