وفاة والدة الفنانة هند صبري..وهذا موعد تشييع الجنازة

رحلت عن عالمنا منذ قليل، والدة الفنانة التونسية هند صبري، بعد مرورها بوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة.

وفاة والدة هند صبري

و جاء ذلك وفقا لما ذكرته عدد من المواقع التونسية حيث ودعت والدة هند صبري الحياة، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني. ومن المقرر أن تشيع جنازة والدة هند صبري غدا الجمعة في تونس.

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