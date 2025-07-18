صيانة السيارات، أسباب أعطال دواسة البنزين في السيارة

دواسة البنزين، تتعرض دواسة البنزين، لعديد من المشكلات تظهر عند التسارع إلى أقصى سرعة ولا تستجيب دواسة البنزين للتوقف بالفرامل، بالإضافة إلى الخانق الخاطئ والتدخلات الخارجية وفرش الأرضية المنحنية أسفل الدواسة، في هذا التسارع غير المقصود.

وخلال التقرير التالي نستعرض عوامل تشير لأعطال في دواسة البنزين وهي ظهور ضوء المحرك على عداد السرعة: ماذا يعني وماذا يجب أن يفعل السائق فورًا؟ نصائح وتوصيات.



إبقى هادئًا للأهمية، وقم بالتوجيه في خط مستقيم ثم حاول أن تدفع الفرامل بقوة بكل القدمين واضغط عليها لأسفل ولكن كن حذر من عدم انزلاق الكفرات أثناء ذلك. وتجنب التغييرات السريعة في المسارات التي قد تتسبب في انحراف السيارة وفقدان السيطرة على السيارة إذا كان ذلك ممكنًا.

تحويل السيارة إلى الوضع المحايد N

إذا كانت السيارة مزودة بناقل حركة يدوي، تذكر أن تضغط على القابض لتغيير التروس إلى الوضع المحايد.

أما في علبة السرعات الأوتوماتيكية يجب وضع N. ولا تقم بإيقاف تشغيل المحرك ما لم ينجح التحول إلى الوضع المحايد. لأنه سيؤدي إلى إيقاف تشغيل وظائف المكابح المعززة بالطاقة، مما يجعل من الصعب مناورة السيارة.



إذا كنت بعيدًا عن طريق حركة المرور، قم بإيقاف تشغيل المحرك. وإذا كنت تستخدم مفتاحًا، فاحتفظ به في الإشعال عند إيقاف تشغيل المحرك حتى لا تغلق عجلة القيادة.





وإذا كانت مركبتك تحتوي على زر تشغيل / إيقاف، فاضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل لوقف عمل السيارة. ولا تنقر بشكل متكرر. من بعد التوقف اتصل للحصول على المساعدة، ولا تقود السيارة حتى يتم صيانتها بشكل احترافي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.